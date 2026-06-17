Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in Breda

In de Argusvlinder in Breda is een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats aangewezen. Deze plek is gereserveerd voor een specifieke gebruiker en ligt dichtbij het appartementencomplex aan de huisnummers 110 tot en met 176.

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De gehandicaptenparkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord waarop het kenteken van de rechthebbende vermeld staat. De locatie is gekozen na onderzoek door een verkeersopzichter van de gemeente Breda, waarbij rekening is gehouden met veiligheid, doorstroming en toegankelijkheid.

De parkeerplaats bevindt zich naast een bestaande gehandicaptenparkeerplaats en wordt op dezelfde manier ingericht. Dit zorgt voor een uniforme uitstraling en heeft geen negatieve impact op de verkeersveiligheid of de bruikbaarheid van andere parkeerplaatsen in de straat.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Breda en treedt in werking op 18 juni 2026. Op de gekozen plek mag alleen het voertuig met het aangegeven kenteken parkeren.