Vergunning voor Brigidastraat Summer BBQ in Bavel verleend

De gemeente heeft een vergunning verleend voor de Brigidastraat Summer BBQ op zaterdag 5 september 2026. Het evenement vindt plaats aan de Brigidastraat 47 in Bavel, van vier uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

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Op zaterdag 5 september 2026 mag aan de Brigidastraat 47 in Bavel de Summer BBQ worden georganiseerd. De vergunning hiervoor is door de gemeente goedgekeurd. Het evenement begint om vier uur ’s middags en eindigt om elf uur ’s avonds.

Het betreft een melding van een evenement. Meer informatie over de vergunning is digitaal op te vragen via de website van de gemeente Breda. Hier kan gezocht worden op kenmerk, locatie en omschrijving.