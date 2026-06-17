Beelden smokkelroute gepland op diverse locaties Cranendonck

In Cranendonck is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van beelden op diverse locaties. De beelden maken deel uit van een smokkelroute.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft op 11 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van beelden die onderdeel zijn van een smokkelroute op verschillende plekken binnen de gemeente.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 494343 en valt onder de categorie omgevingsplanactiviteit. De plannen zijn nog niet openbaar en er kan geen formeel bezwaar worden ingediend. Het gaat enkel om een melding van ontvangst.