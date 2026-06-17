Breda werkt aan nieuwe wijk ’t Zoet

Breda, de provincie en woningcorporaties gaan samen een nieuwe stadswijk bouwen: ’t Zoet. Het gebied bij het spoor, Belcrum en Emer-Zuid moet een betaalbare en duurzame wijk worden voor starters, gezinnen en mensen die zorg nodig hebben.

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Breda, de provincie Noord-Brabant en woningcorporaties Alwel en Laurentius hebben een overeenkomst ondertekend voor de bouw van stadsdeel ’t Zoet. De partners willen een gevarieerde wijk realiseren met sociale huurwoningen, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Het doel is een inclusieve en betaalbare leefomgeving voor verschillende groepen bewoners.

Het nieuwe stadsdeel ligt tussen het spoor, Belcrum en bedrijventerrein Emer-Zuid. Hier komen woningen, werkplekken en voorzieningen samen. De plannen omvatten ook ruimte voor groen, water en duurzaamheid. Het moet een wijk worden waar ontmoeting centraal staat en waar mensen zich thuis voelen.

Betaalbaar wonen centraal

De gemeente en woningcorporaties richten zich op betaalbare huisvesting. De wijk wordt ontworpen voor starters, gezinnen en mensen die zorg nodig hebben. Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het bepalen hoeveel woningen er komen en hoe de leefbaarheid gewaarborgd blijft.

Naast woningen is er aandacht voor een veilige leefomgeving, nieuwe woonvormen en combinaties met zorg, onderwijs en werk. Ook worden duurzame oplossingen voor energie en klimaat meegenomen in de plannen.

Eerste fase binnenkort

De eerste fase van het project start binnenkort, met onder andere het Haveneiland en de oude suikerfabriek. De betrokken partijen gaan de komende tijd verder met het uitwerken van de concrete plannen.

Met de samenwerking willen de gemeente, provincie en corporaties een nieuw stuk stad bouwen dat toekomstbestendig is en ruimte biedt voor iedereen.