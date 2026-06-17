Stijn Schaars blijft hoofdtrainer van Jong PSV

Stijn Schaars heeft zijn contract bij PSV verlengd tot medio 2029. De 42-jarige coach blijft na een succesvol debuutseizoen aan het roer bij Jong PSV.

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De contractverlenging van Schaars is niet alleen een erkenning voor zijn prestaties, maar ook een bevestiging van PSV’s focus op talentontwikkeling. Schaars heeft binnen de club een uitgebreid traject doorlopen. Voor hij hoofdtrainer werd bij Jong PSV, coachte hij verschillende jeugdteams en was hij assistent-trainer bij het eerste elftal onder Peter Bosz.

Het afgelopen seizoen was het eerste jaar dat Schaars eindverantwoordelijke was in het betaald voetbal. Met Jong PSV behaalde hij een zevende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn goede werk werd beloond met een nominatie voor de ‘Trainer van het Seizoen-award’.

Focus op doorstroming

Jong PSV speelt een belangrijke rol als schakel tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal. Dit seizoen maakten acht spelers de overstap naar PSV 1. Schaars helpt jonge talenten zich voor te bereiden op het niveau van het betaald voetbal.

De voormalig international is tevreden met zijn nieuwe contract en de samenwerking met PSV. Volgens Schaars voelt hij zich thuis bij de club en heeft hij geen moment getwijfeld om langer te blijven.