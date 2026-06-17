Steenbergen hervat formatiegesprekken met Volkspartij, PVV en VVD

De formatiegesprekken tussen Volkspartij, PVV en VVD in Steenbergen worden hervat. Informateur René Mol ziet na een tweede informatieronde voldoende basis om de gesprekken voort te zetten.

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De eerdere formatiepoging in Steenbergen werd begin juni stopgezet. Informateur René Mol heeft sindsdien met alle fracties in de gemeenteraad gesproken. Hij onderzocht of een alternatief coalitiescenario nodig zou zijn of dat de gesprekken tussen Volkspartij, PVV en VVD opnieuw konden beginnen.

De drie partijen tonen volgens Mol voldoende bereidheid om verder te onderhandelen. Hij ziet ook inhoudelijke overeenkomsten tussen de partijen die de gesprekken kansrijk maken. René Mol blijft de formatie begeleiden.

Nieuw college vóór zomerreces

Het doel is om de formatie binnen enkele weken af te ronden. De gemeente Steenbergen hoopt het nieuwe college nog vóór het zomerreces van de raad te installeren. De volledige bevindingen van de informateur zijn gepubliceerd op de website van de gemeenteraad.