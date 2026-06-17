Opfriscursus in Valkenswaard geeft automobilisten meer zelfvertrouwen

In Valkenswaard hebben 35 automobilisten van 50 jaar en ouder hun verkeerskennis opgefrist. De tweede editie van de ‘Opfriscursus Auto’, georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, werd dinsdag succesvol afgesloten. De cursus helpt deelnemers om met meer vertrouwen deel te nemen aan het drukke en veranderende verkeer.

Gevonden voor jou

De opfriscursus vond plaats in de kantine van De Valk. Het eerste deel werd gehouden op 9 juni, het tweede deel een week later op 16 juni. Tijdens deze bijeenkomsten kregen de deelnemers uitleg over verkeersregels, actuele situaties en praktische tips. Rij-instructrice Maryam Anema van rijschool Safane beantwoordde veelvoorkomende vragen en ging in op herkenbare verkeerssituaties. Deelnemers hadden huiswerk voorbereid om samen te bespreken.

Het doel van de cursus was om bewustwording te creëren, kennis te vernieuwen en het zelfvertrouwen achter het stuur te vergroten. Na afloop kregen alle deelnemers een boekje met vernieuwde verkeersregels mee naar huis. Met de toenemende drukte op de weg en nieuwe vormen van mobiliteit, zoals aangepaste fietsroutes, is het volgens Veilig Verkeer Nederland belangrijk dat automobilisten goed geïnformeerd blijven.

Verkeersveiligheid in Valkenswaard

De cursus sluit aan bij de bredere inzet van de gemeente Valkenswaard om de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met Veilig Verkeer Nederland en andere partners wordt gewerkt aan een omgeving waarin iedereen zich veilig kan bewegen. Vanwege de grote belangstelling zijn er al drie extra edities gepland. Deze zijn inmiddels volgeboekt, maar er wordt gekeken naar mogelijkheden voor extra cursussen volgend jaar.

Met 170 inschrijvingen laat de opfriscursus zien dat er veel behoefte is aan dit soort initiatieven. Deelnemers geven aan dat ze met meer vertrouwen de weg op gaan en zich beter voorbereid voelen op de uitdagingen van het moderne verkeer.