Valkenswaard pakt bijzetafval bij containers aan

De gemeente Valkenswaard voert extra maatregelen in tegen bijzetafval bij ondergrondse containers. Er komen opvallende borden en stickers om inwoners bewuster te maken van het juiste gebruik. Ook blijft de gemeente streng handhaven.

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Bijzetafval, zoals vuilniszakken en spullen die naast ondergrondse containers worden gezet, veroorzaakt rommel en trekt ongedierte aan. Het probleem is al jaren een grote ergernis voor veel inwoners. De gemeente Valkenswaard werkt samen met afvalverwerker Cure om dit tegen te gaan. Zo wordt de vulgraad van containers gemonitord en worden extra containers geplaatst. In de komende periode komen er opnieuw meer ondergrondse containers bij.

Om het afvalprobleem verder terug te dringen, start de gemeente nu een pilot gericht op bewustwording. Op verschillende locaties zijn opvallende borden geplaatst met duidelijke boodschappen, zoals “Gooi de zak in de bak!” en “Zet je zak niet op straat, anders kijken je buren kwaad”. Daarnaast krijgen de containers stickers met informatie over wat inwoners moeten doen als een container vol of kapot is. Deze informatie wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.

Handhaving blijft streng

Naast de campagne houdt de gemeente vast aan strenge handhaving. Afvalzakken die naast containers worden achtergelaten, worden geopend om te achterhalen wie de eigenaar is. Deze personen kunnen vervolgens een boete krijgen.

De gemeente hoopt dat de maatregelen bijdragen aan een schonere leefomgeving. Wethouder Rens Pijnenburg benadrukt dat bijzetafval voor overlast zorgt in de wijken en dat bewustwording essentieel is om Valkenswaard schoon te houden.

Inwoners die hun afval willen weggooien, hebben een milieupas nodig. Deze pas is gratis en werkt bij alle ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente. Als een container vol is, kunnen inwoners dit melden via de BuitenBeter-app of door contact op te nemen met Cure. Vervolgens kunnen zij hun afvalzak naar een andere container in de buurt brengen.