Vergunningsaanvraag ingetrokken voor woning in Hoeven

De aanvraag om een woning aan de Bovenstraat 8 in Hoeven dubbel te bewonen is ingetrokken. Het gaat om een gemeentelijk monument.

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Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben bekendgemaakt dat de aanvraag omgevingsvergunning voor het dubbel bewonen van een woning aan de Bovenstraat 8 is ingetrokken. De woning staat op de lijst van gemeentelijke monumenten.

De ingetrokken aanvraag heeft enkel een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep meer worden ingediend en de stukken zijn niet langer op te vragen.