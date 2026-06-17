College Baarle-Nassau werkt aan sluitende begroting 2027

Het college van Baarle-Nassau heeft de perspectiefnota 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze nota geeft inzicht in de financiële situatie van de gemeente zonder nieuwe politieke keuzes. In het najaar volgt een collegewerkprogramma en een sluitende begroting.

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Gemeente Baarle-Nassau richt zich op een ambitieuze toekomst. Het college van burgemeester en wethouders heeft de perspectiefnota 2027 gepresenteerd aan de gemeenteraad, waarin de huidige financiële ontwikkelingen worden toegelicht. Nieuwe politieke beslissingen zijn hierin nog niet meegenomen.

De nota vormt een basis voor de verdere plannen van de gemeente. Het college heeft aangekondigd in het najaar van 2026 een collegewerkprogramma en een sluitende begroting voor 2027 te presenteren. Deze documenten zullen concreet invulling geven aan de ambities voor het komende jaar.

Bespreking in juli

De gemeenteraad bespreekt de perspectiefnota op 8 juli 2026. Tijdens deze vergadering worden de financiële inzichten en de mogelijke gevolgen voor de gemeente verder besproken. Het college zal daarbij de raad meenemen in de stappen die nodig zijn om tot een sluitende begroting te komen.

De bijeenkomst biedt inwoners en betrokkenen de kans om mee te denken over de toekomst van Baarle-Nassau. De gemeente benadrukt dat het een belangrijke stap is richting een financieel gezonde en ambitieuze toekomst.