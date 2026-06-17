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Verbouwing woonhuis aangevraagd in Sterksel
Vandaag om 12:14
Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een woonhuis aan de ten Brakeweg 3 in Sterksel.
De gemeente heeft op 12 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een verbouwing van een woonhuis op het adres ten Brakeweg 3 in Sterksel.
De aanvraag heeft zaaknummer 494326 en betreft zowel een omgevingsplan als bouwtechnische onderdelen. Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Er kan niet gereageerd worden en de plannen zijn niet openbaar.
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