Toezichthouders FeDa Safety Group aangewezen in Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft medewerkers van FeDa Safety Group aangewezen als toezichthouders. Zij gaan toezicht houden op naleving van regels uit onder meer de Omgevingswet en de Alcoholwet.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De toezichthouders zijn verantwoordelijk voor controle op diverse wetten en verordeningen, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wegenverkeerswet en de Woningwet. Ook de Algemene plaatselijke verordening van Heeze-Leende valt onder hun taken.

De aanwijzing geldt tot wederopzegging of beëindiging van het dienstverband. Het besluit treedt op 10 juni 2026 in werking.