Leende: aanvraag voor wijziging dak overstekken

In Leende is een vergunning aangevraagd voor een aanpassing aan een dak op de Valkenswaardseweg.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 12 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een wijziging van de dakoverstekken op het adres Valkenswaardseweg 23b.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 494339 en betreft zowel een bouwactiviteit als een technische bouwactiviteit. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op worden gereageerd.