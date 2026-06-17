NK Rolschaatsshow 2026 krijgt groen licht in Mierlo

De NK Rolschaatsshow mag van 26 tot en met 28 juni 2026 plaatsvinden aan de Heer van Scherpenzeelweg 22 in Mierlo. Eerder was de plaatsnaam in een publicatie onjuist vermeld.

Gevonden voor jou

Het evenement krijgt toestemming van de gemeente Geldrop-Mierlo om te worden gehouden op de genoemde locatie. De vergunning is op 2 juni 2026 verzonden.

De rectificatie volgt op een eerdere foutieve bekendmaking waarin een verkeerde plaatsnaam werd genoemd. Het oorspronkelijke besluit is ingetrokken en vervangen door de juiste informatie.