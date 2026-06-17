Veldhoven biedt subsidie voor klimaatvriendelijke tuinen

De gemeente Veldhoven heeft een subsidieregeling ingevoerd om inwoners te helpen hun tuin klimaatvriendelijker te maken. De regeling richt zich onder meer op het afkoppelen van regenwater, het plaatsen van regentonnen en het verkleinen van verharde oppervlakken.

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De nieuwe subsidieregeling, genaamd Inwonersregeling Klimaatbestendig & Groen (IKG), is bedoeld om wateroverlast, hittestress en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Inwoners van Veldhoven kunnen tot maximaal 150 euro per adres subsidie krijgen voor materialen zoals regentonnen, vulautomaten en pvc-hulpstukken. Daarnaast is er een vergoeding van 5 euro per vierkante meter voor het verminderen van verharde oppervlakken in tuinen.

De regeling is uitsluitend beschikbaar voor inwoners die op het betreffende adres staan ingeschreven in de gemeente. Subsidieaanvragen moeten binnen dertien weken na het aanschaffen van materialen of het verwijderen van verharding worden ingediend. De gemeente hoopt hiermee bij te dragen aan een duurzamere en groenere leefomgeving.