Termijn omgevingsvergunning hotelkamers Veldhoven verlengd

De gemeente Veldhoven heeft de termijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om een plan om een hal aan de Dorpstraat om te bouwen tot zeven hotelkamers.

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Op 12 juni 2026 heeft de gemeente Veldhoven besloten de termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning te verlengen. Het betreft een aanvraag met dossiernummer VHZ2026-00624 voor de transformatie van een bestaande hal naar zeven hotelkamers op het adres Dorpstraat 17A.

De verlenging is maximaal zes weken en geldt alleen ter kennisgeving. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken en de stukken liggen niet ter inzage.