Toestemming voor Horecaplein tijdens Nuenen Kermis

De gemeente Nuenen heeft toestemming verleend voor een Horecaplein tijdens de kermis van 10 tot en met 14 juli 2026. Het plein komt op het wegdeel van de Parkstraat, tussen Parkstraat 1 en Park 30.

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De vergunning is aangevraagd door de ondernemer van de horecagelegenheden aan Parkstraat 1. Het Horecaplein zal worden gebruikt tijdens de kermis, exclusief de op- en afbouwperiode. Dit betreft het wegdeel tussen Parkstraat 1 en Park 30 in Nuenen.

De toestemming is op 11 juni 2026 verleend. Het gaat om een tijdelijke invulling van het gebied voor de kermisactiviteiten. Er is geen aanvullende informatie over het programma of de exacte inrichting van het plein beschikbaar.