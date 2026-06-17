Advertentie
Uitbreiding mestbassin bij melkveebedrijf in De Rips goedgekeurd
Vandaag om 12:20
Het melkveebedrijf Vreba Melkvee CV in De Rips mag een mestbassin van 2.500 m3 bouwen. De gemeente Gemert-Bakel heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.
De uitbreiding van het mestbassin is bedoeld voor het melkveebedrijf aan de Jan Berendweg 3 in De Rips. Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op 15 juni 2026. De aanvraag zelf werd eerder ingediend op 5 februari 2024.
Het nieuwe mestbassin is een milieubelastende activiteit die valt onder de omgevingswet. Het bassin zal een capaciteit hebben van 2.500 kubieke meter. Dit biedt het bedrijf meer ruimte voor de opslag van mest.
Informatie over de vergunning en bijbehorende stukken is beschikbaar via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie