Fietsevenement De Schakel op 30 augustus 2026 in Chaam

Op zaterdag 30 augustus 2026 vindt fietsevenement De Schakel plaats in Chaam. Het evenement duurt van tien uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds en wordt gehouden op de Kerkdreef.

Gevonden voor jou

De Schakel is een fietsevenement dat jaarlijks wordt georganiseerd en dit keer plaatsvindt in Chaam. Het evenement is gepland op zaterdag 30 augustus 2026 en biedt deelnemers de mogelijkheid om tussen tien uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds deel te nemen aan activiteiten op en rond de Kerkdreef.

De vergunningaanvraag voor dit evenement is ingediend en wordt behandeld volgens de geldende regels. Meer informatie over de aanvraag is beschikbaar via de officiële bekendmakingen.