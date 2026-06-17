Nieuwe aanvraag voor loods bij pluimveebedrijf in Uden

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een loods aan de Patersweg in Uden. De aanvraag wijkt af van de regels in het omgevingsplan.

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De gemeente Maashorst heeft op 11 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een loods voor een pluimveebedrijf op Patersweg 8 in Uden. Daarbij wordt ook gevraagd om af te wijken van het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 48995-2026 en omvat zowel een bouwactiviteit als toestemming om van de standaardregels af te wijken. Het is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat er formeel geen reactie mogelijk is.