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Bodem wordt gesaneerd aan de Domineestraat in Bergeijk
Vandaag om 12:24
De bodem van de Domineestraat in Bergeijk wordt binnenkort gesaneerd. RB Geo B.V. heeft namens Konings Kabellas een melding ingediend volgens het Besluit uniforme saneringen.
De saneringswerkzaamheden aan de Domineestraat in Bergeijk zijn gemeld bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het gaat om een melding op basis van artikel 39b van de Wet bodembescherming, waarbij de bodem wordt aangepakt conform het Besluit uniforme saneringen (BUS).
De Omgevingsdienst handelt deze melding af namens de provincie Noord-Brabant. Binnen vijf weken wordt gecontroleerd of de melding voldoet aan de gestelde eisen. Reacties op de publicatie kunnen binnen twee weken schriftelijk of mondeling worden ingediend. Deze procedure heeft het kenmerk Z-2026-010222.
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