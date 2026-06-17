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Aanvraag zorgbakkerij in Waalwijk ingetrokken
Vandaag om 13:01
De aanvraag voor een zorgbakkerij aan de Hertog Janstraat in Waalwijk is ingetrokken.
Op 19 mei 2026 was een vergunning aangevraagd voor het starten van een zorgbakkerij aan de Hertog Janstraat 5 in Waalwijk. De aanvraag ging om toestemming om af te wijken van regels in het omgevingsplan.
De aanvrager heeft de aanvraag op 8 juni 2026 ingetrokken. Hierdoor gaat het plan voor de zorgbakkerij voorlopig niet door.
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