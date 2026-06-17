Navigatie overslaan
Ontdek

Aanvraag zorgbakkerij in Waalwijk ingetrokken

Vandaag om 13:01

De aanvraag voor een zorgbakkerij aan de Hertog Janstraat in Waalwijk is ingetrokken.

Gevonden voor jou

Op 19 mei 2026 was een vergunning aangevraagd voor het starten van een zorgbakkerij aan de Hertog Janstraat 5 in Waalwijk. De aanvraag ging om toestemming om af te wijken van regels in het omgevingsplan.

De aanvrager heeft de aanvraag op 8 juni 2026 ingetrokken. Hierdoor gaat het plan voor de zorgbakkerij voorlopig niet door.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.