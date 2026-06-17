Aanvraag zorgbakkerij in Waalwijk ingetrokken

De aanvraag voor een zorgbakkerij aan de Hertog Janstraat in Waalwijk is ingetrokken.

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Op 19 mei 2026 was een vergunning aangevraagd voor het starten van een zorgbakkerij aan de Hertog Janstraat 5 in Waalwijk. De aanvraag ging om toestemming om af te wijken van regels in het omgevingsplan.