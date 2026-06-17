Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats in Oosterhout toegewezen

In de Van Wijngaardestraat in Oosterhout is een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats toegewezen. Het gaat om een individuele parkeerplek op kenteken, vlakbij de Hoofseweg. Deze beslissing is genomen na een verzoek van een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart.

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De parkeerplaats wordt voorzien van een verkeersbord E6, met een onderbord waarop het kenteken van de aanvrager staat. Dit betekent dat de plek exclusief gebruikt mag worden door de houder van het genoemde kenteken.

De gemeente Oosterhout heeft dit besluit genomen om de veiligheid en toegankelijkheid voor gehandicapte weggebruikers te verbeteren. De maatregel was nodig omdat de parkeerdruk in de omgeving hoog is en de bewoner geen eigen parkeerplaats heeft.

De toegewezen parkeerplek vervalt automatisch bij verhuizing, overlijden, het verlies van de gehandicaptenparkeerkaart, of als de bewoner geen motorvoertuig of rijbewijs meer bezit. In zulke gevallen moet de gemeente hiervan op de hoogte worden gesteld.