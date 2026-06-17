Oosterhout reserveert parkeerplek voor elektrisch laden in Kegelstraat

De gemeente Oosterhout heeft besloten een parkeerplek in de Kegelstraat te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Bij voldoende gebruik kan een tweede plek worden aangewezen.

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Als onderdeel van de uitbreiding van het netwerk van publieke laadpalen heeft Oosterhout een laadpaal geplaatst ter hoogte van Kegelstraat 85. Voor deze laadpaal is één parkeervak gereserveerd, uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto's. Bij veel gebruik kan een tweede naastgelegen parkeervak voor hetzelfde doel worden ingericht.

Het besluit is genomen in lijn met het Klimaatakkoord, dat streeft naar een landelijke dekkend laadnetwerk. De gemeente baseert de locatiekeuze op toekomstige prognoses en de prestaties van bestaande laadpalen. Zo wordt de toegankelijkheid voor eigenaren van elektrische auto's gewaarborgd. Het verkeersbesluit is afgestemd met de politie en voldoet aan de wettelijke eisen.