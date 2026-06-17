Bestemmingsplan Hoevestraat 17 in Oosterhout vastgesteld

De gemeenteraad van Oosterhout heeft het bestemmingsplan voor Hoevestraat 17 vastgesteld. Het plan voorziet in een landgoed met natuur, wandelpaden en twee woningen.

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Het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind) herziening 26 (Hoevestraat 17)” is op 24 februari 2026 goedgekeurd door de gemeenteraad van Oosterhout. Het gaat om de herontwikkeling van het perceel Hoevestraat 17 en omliggende gronden. Hier komt een landgoed met nieuwe en bestaande natuur, agrarische gebieden, wandelpaden en twee landgoedwoningen.

Daarnaast wordt het voormalige agrarische bedrijf op dit perceel omgezet naar een bestemming voor opslag. Er is besloten dat er geen milieueffectrapport nodig is voor dit project. Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd.