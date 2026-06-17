Gemeente Woensdrecht trekt besluit laadpaal Huijbergen in

De gemeente Woensdrecht heeft besloten het verkeersbesluit voor een openbare laadpaal aan de Bergsestraat 7 in Huijbergen in te trekken. Dit besluit volgt op bezwaren en een heroverweging van de situatie.

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Het oorspronkelijke verkeersbesluit dateerde van 7 mei 2026 en betrof de plaatsing van een laadpaal op de genoemde locatie. Na meerdere ontvangen bezwaren is de lokale situatie opnieuw bekeken. Op basis van deze heroverweging is besloten om de laadpaal niet te realiseren.

Het besluit is juridisch onderbouwd met artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft dit besluit officieel vastgesteld.