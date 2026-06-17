Gebouw Eindhoven krijgt winkel en woningen na verbouwing

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen en verhogen van een pand aan de Geldropseweg en Willem van Hornestraat in Eindhoven. Het gebouw krijgt een winkel op de begane grond en woningen op de verdiepingen.

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De aanvraag betreft het transformeren en optoppen van het gebouw op twee locaties: Geldropseweg 36-38-38A-40-40A en Willem van Hornestraat 2-4-4A in Eindhoven. Door de verbouwing worden er woonfuncties toegevoegd op de bovenverdiepingen, terwijl de begane grond wordt ingericht voor winkels.

De vergunningaanvraag is ingediend op 12 juni 2026. Voorlopig is deze informatie alleen ter kennisgeving en is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-005525.