Zonneluifel aangevraagd voor pand aan Catharinaplein in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een zonneluifel aan de zijkant van een pand aan het Catharinaplein in Eindhoven. Het gaat om een aanvraag van 12 juni 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een zonneluifel die aan de zijkant van het pand op Catharinaplein 17 in Eindhoven moet worden geplaatst. Het betreft een omgevingsvergunning die ter kennisgeving is ingediend.

De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005530. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.