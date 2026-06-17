Hoogwerker geplaatst aan Nieuwe Emmasingel in Eindhoven

Het plaatsen van een hoogwerker aan de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven is goedgekeurd. Het besluit is genomen op 15 juni 2026.

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De hoogwerker wordt neergezet bij Nieuwe Emmasingel 62 in Eindhoven. Het gaat om een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte, die via een flitsvergunning is geregeld. Deze vergunning is inmiddels verleend.

Het besluit werd verzonden op 15 juni 2026 en betreft zaaknummer EHV-ZP2026-005341. De hoogwerker zal worden gebruikt op een plek die in de openbare ruimte valt, zoals bij een container of steiger. De exacte duur en reden van plaatsing zijn niet vermeld.