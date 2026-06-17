Coalitie Goirle draagt vijf wethouders voor

De coalitiepartijen Gezond Verstand Goirle Riel en PRO hebben vijf wethouders voorgedragen voor het nieuwe college van Goirle. De installatie vindt plaats tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 23 juni. In dezelfde vergadering wordt ook het bestuursakkoord besproken, dat het beleid voor de komende vier jaar bepaalt. Hiermee wordt de maximale formatieruimte van de gemeente benut.

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De voorgedragen wethouders zijn Teun van den Brand, Joris Duijsters en Jeroen Hendrickx namens Gezond Verstand Goirle Riel, en Frans Nederstigt en Aart Niemans namens PRO. Het voorstel is om een formatie van 4,4 fte te hanteren, wat de wettelijk toegestane maximumruimte is voor Goirle. Twee van de wethouders, Van den Brand en Duijsters, worden deeltijdwethouders.

Teun van den Brand (23) en Joris Duijsters (52) zijn prominente leden van Gezond Verstand Goirle Riel. Van den Brand, geboren in Riel, is sinds 2021 actief in de partij en was lijsttrekker bij de laatste verkiezingen. Hij heeft een achtergrond in milieukunde en doet onderzoek naar watersectoren. Duijsters, ondernemer en medeoprichter van de partij, heeft ervaring als fiscaal adviseur en zet zich in voor woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling.

Jeroen Hendrickx (52), eveneens van Gezond Verstand Goirle Riel, heeft een internationale carrière in voedselveiligheid en is voorzitter van de partij. Hij woont al 25 jaar in Riel en wil zich richten op een krachtig ondernemersklimaat en de ondersteuning van verenigingen als verbindende factor in de gemeenschap.

Wethouders PRO

Frans Nederstigt (56) en Aart Niemans (47) zijn voorgedragen namens PRO. Nederstigt, een juridisch adviseur, heeft een achtergrond als mensenrechtenadvocaat en richt zich op inclusiviteit en maatschappelijke gelijkheid. Niemans, met ervaring in internationale hotellerie en de zorgsector, wil werken aan sociale gelijkheid en een groene leefomgeving.

De installatie van de wethouders vindt plaats tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 23 juni om half acht ’s avonds. Op diezelfde avond wordt het bestuursakkoord “Dienstbaar, Doortastend en Duurzaam voor Goirle en Riel” besproken, dat vanaf vrijdag 19 juni beschikbaar is. De agenda en stukken zijn te vinden op goirle.notubiz.nl.