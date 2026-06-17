Saver haalt afvalcontainers vrijdag eerder op in gemeente Halderberge

Afvalverwerker Saver start vrijdag eerder met het legen van containers vanwege de hitte.

Gevonden voor jou

Saver heeft aangekondigd dat de containers komende vrijdag vóór zeven uur ’s ochtends aan straat moeten staan. Door het warme weer beginnen de werkzaamheden eerder dan normaal.

Het bedrijf vraagt inwoners om rekening te houden met deze aangepaste planning. Het legen van afvalcontainers wordt vervroegd om de medewerkers te beschermen tegen de hoge temperaturen later op de dag.

Volg updates

Saver raadt aan om de Saver-app of hun website in de gaten te houden voor verdere updates. Daar worden eventuele wijzigingen in de inzamelingstijden bekendgemaakt.

De oproep geldt voor alle regio’s waar Saver actief is. Het bedrijf benadrukt het belang van een vroege start om de hitte zoveel mogelijk te vermijden.