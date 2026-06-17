Twaalf sollicitanten voor burgemeesterspost Reusel-De Mierden

Op de vacature voor burgemeester van Reusel-De Mierden hebben twaalf mensen gesolliciteerd. Het gaat om zes vrouwen en zes mannen, zo meldt de provincie Noord-Brabant.

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Onder de kandidaten bevinden zich negen mensen met ervaring in politiek of overheid. Zij zijn (oud-)burgemeesters, wethouders of hebben andere functies binnen de publieke sector bekleed. Drie sollicitanten komen uit het bedrijfsleven.

De vacature sloot vorige week, waarna de selectieprocedure is gestart. De provincie Noord-Brabant en de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad begeleiden deze procedure.

Nieuwe burgemeester eind 2026

De uiteindelijke benoeming en beëdiging van de nieuwe burgemeester van Reusel-De Mierden wordt verwacht eind november 2026. Tot die tijd blijft het proces in handen van de betrokken instanties.