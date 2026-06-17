Onderzoek naar energiehub bij Tilburg-Noord

Er wordt onderzocht of een energiehub bij Tilburg-Noord mogelijk is. Het plan omvat het opwekken, opslaan en verdelen van duurzame energie op locaties zoals De Spinder en bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg.

Gevonden voor jou

De energiehub is een plek waar duurzame energie met windmolens, zonnepanelen en batterijen wordt opgewekt, opgeslagen en verdeeld. Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (Regionale Energie- en Klimaatstrategie) voert het onderzoek uit. Deze organisatie werkt namens gemeenten in de regio Hart van Brabant samen om energieprojecten te ontwikkelen.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de vervanging van bestaande windmolens bij De Spinder en de mogelijkheid om extra windmolens toe te voegen. Hiervoor is een onderzoeksplan opgesteld, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit plan beschrijft welke aspecten worden onderzocht, zoals de impact op natuur, landschap, gezondheid en leefomgeving.

Besluitvorming volgt later

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over het plaatsen van nieuwe windmolens of andere onderdelen van de energiehub. De uiteindelijke keuzes hangen af van de resultaten van het onderzoek en verdere besluitvorming.

Hoewel het gebied niet in Dongen ligt, kunnen de plannen ook interessant zijn voor inwoners van deze gemeente. Zij worden geïnformeerd over het onderzoek en hebben de mogelijkheid om kennis te nemen van de plannen.

Informatieavond over het onderzoek

Op donderdag 25 juni 2026 is er een informatiebijeenkomst in Auberge de Moerse Hoeve in De Moer. Bezoekers kunnen tussen zeven en negen uur ’s avonds vragen stellen en meer informatie krijgen over het project.

De concept-NRD is online te bekijken tot en met 13 juli 2026. Schriftelijke reacties zijn mogelijk via de website van de gemeente Tilburg.