Wie verdient een lintje in Vught?

In Vught zetten veel mensen zich al jaren in voor anderen, vaak zonder iets terug te verwachten. Het is nu mogelijk om zulke bijzondere personen voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. De lintjes worden vlak voor Koningsdag 2027 uitgereikt.

Gevonden voor jou

In Vught zijn er mensen die zowel op de achtergrond als midden in de samenleving een verschil maken. Ze zetten zich al jarenlang in voor anderen en doen dit zonder beloning of erkenning te verwachten. Hun inzet heeft een grote impact op de gemeenschap.

Voor Koningsdag 2027 kunnen inwoners van Vught iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding, ook wel een lintje genoemd. Dit is een onderscheiding voor mensen die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de samenleving. Burgemeester Nijkerken-de Haan zal de lintjes uitreiken.

Strikte geheimhouding

Het voordragen van een kandidaat blijft strikt geheim. Het is belangrijk dat de persoon die wordt voorgedragen voldoet aan criteria zoals langdurig vrijwilligerswerk, het maken van een verschil in de samenleving en het niet verwachten van iets terug. Aanmelden kan tot en met 1 juli 2026.

Voor meer informatie over de procedure of om iemand direct voor te dragen, kunnen geïnteresseerden terecht op www.vught.nl/koninklijke-onderscheidingen.