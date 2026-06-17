Vrijwilligersbureau Bladel zoekt hulp

Vrijwilligersbureau Bladel zoekt mensen die hun vrije tijd willen inzetten voor anderen. Het bureau biedt verschillende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en zet wekelijks nieuwe vacatures online.

Gevonden voor jou

Ben je net met pensioen, zijn je kinderen het huis uit of heb je simpelweg tijd over? Vrijwilligersbureau Bladel nodigt iedereen uit om een steentje bij te dragen aan de gemeenschap. Een uurtje van je tijd kan al een groot verschil maken.

Het bureau bespreekt samen met geïnteresseerden welke mogelijkheden er zijn. Ze bieden een breed scala aan vrijwilligerswerk, afgestemd op je interesses en beschikbare tijd. Samen streven ze naar een leukere en fijnere samenleving.

Vacatures op sociale media

Vrijwilligersbureau Bladel heeft onlangs de pagina’s op Facebook en Instagram vernieuwd. Hier worden wekelijks nieuwe vacatures geplaatst. De vernieuwde accounts zorgen voor meer overzicht en een herkenbare uitstraling.

Geïnteresseerden kunnen de pagina’s volgen via vrijwilligersbureau_bladel op zowel Facebook als Instagram om op de hoogte te blijven van het laatste aanbod.