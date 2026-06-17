Hitteprotocol afvalinzameling van kracht in gemeente Bernheze

Door het warme weer start de afvalinzameling vanaf donderdag eerder in de ochtend.

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Vanwege de aanhoudende hitte wordt het afval in verschillende wijken eerder opgehaald. Het hitteprotocol is van kracht van donderdag 18 juni tot en met vrijdag 26 juni. In deze periode begint de inzameling al om half zeven ’s ochtends.

Bewoners wordt gevraagd om hun afval vóór dit tijdstip aan de straat te zetten. Dit geldt voor alle dagen waarop afval normaal gesproken wordt opgehaald. Het aangepaste schema is ingevoerd om medewerkers te ontlasten tijdens de warmste uren van de dag.

Aangepaste openingstijden milieustraat

De milieustraat heeft op vrijdag 19 juni eveneens aangepaste tijden. Deze is die dag geopend van acht uur ’s ochtends tot één uur ’s middags, in plaats van de gebruikelijke middaguren. Dit geldt alleen voor deze vrijdag.

Meer informatie over het hitteprotocol en de wijzigingen in de afvalinzameling is te vinden via de app van de Afvalstoffendienst. Daar staan ook de aangepaste openingstijden van de milieustraat vermeld.