Vrachtwagen sleurt fietser mee, gillende omstanders waarschuwen chauffeur

Een jongen op een fiets is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een heftig ongeluk op de Torenallee in Eindhoven. Hij werd onder het Strijps Bultje geschept door een vrachtwagen en kwam onder de achterwielen terecht.

Het ongeluk gebeurde toen de vrachtwagen onder het viaduct door draaide. Daarbij reed de truck de fietser aan. De jongen en zijn fiets belandden onder de vrachtwagen, waarna het slachtoffer enkele meters werd meegesleurd.

Omstanders zagen het gebeuren en begonnen direct te gillen en te roepen. De vrachtwagen reed op dat moment nog door. Pas toen de chauffeur doorhad wat er aan de hand was, trapte hij op de rem.

Mogelijk heeft het snelle ingrijpen van de omstanders het leven van de jongen gered. Hij raakte ernstig gewond aan zijn onderlichaam.

Traumahelikopter

De hulpdiensten rukten massaal uit. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de Torenallee. Het slachtoffer is met spoed naar het traumacentrum in Nijmegen gebracht.

De kruising is afgezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.