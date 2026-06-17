Gemeente Reusel-De Mierden zoekt oplossingen voor waterberging Hulsel

In Hulsel organiseert de gemeente Reusel-De Mierden op maandagavond 30 juni een workshop over waterberging. Bewoners en ondernemers kunnen meedenken over het beter opvangen en afvoeren van regenwater.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vindt plaats van half acht tot half tien ’s avonds in ’t Drieske in Hulsel. De gemeente werkt hiervoor samen met adviesbureau Arcadis Nederland. Tijdens de workshop worden creatieve en praktische ideeën verzameld om hemelwater beter op te vangen en af te voeren.

De resultaten van de bijeenkomst worden meegenomen in het inrichtingsplan van Hulsel Dorpsplan. Volgens de gemeente is de kennis van de buurtbewoners belangrijk bij het bedenken van slimme oplossingen.

Inloop vanaf kwart over zeven

De workshop start om half acht, maar deelnemers kunnen al vanaf kwart over zeven binnenlopen. Er is ruimte voor tien tot vijftien deelnemers. Wie mee wil doen, moet zich van tevoren aanmelden.

De gemeente vraagt geïnteresseerden uiterlijk 23 juni door te geven dat ze willen deelnemen. Bij te veel aanmeldingen kan het zijn dat niet iedereen mee kan doen. De contactgegevens voor aanmelding staan op de website van Reusel-De Mierden.