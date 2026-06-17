OZB-verhoging utiliteitsgebouwen in Meierijstad op komst

Ondernemers en organisaties in Meierijstad kunnen een hogere Onroerend Zaakbelasting (OZB) krijgen door een nieuw ondernemersfonds. Stichting Ondernemend Meierijstad organiseert vier bijeenkomsten om hierover uitleg te geven.

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Stichting Ondernemend Meierijstad onderzoekt of er vanaf 2025 een ondernemersfonds kan komen in Meierijstad. Dit fonds wordt mogelijk gefinancierd via een verhoging van de OZB voor utiliteitsgebouwen, zoals bedrijfspanden, winkels en sportaccommodaties. Als het fonds doorgaat, kan dit vanaf volgend jaar gevolgen hebben voor eigenaren en gebruikers van zulke panden.

Om betrokkenen te informeren, organiseert de stichting vier bijeenkomsten. Daar wordt uitgelegd hoe het fonds werkt, hoe het wordt gefinancierd en wat de mogelijke impact is. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor een van deze sessies.

Data en locaties bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende dagen en locaties in Meierijstad:

Maandag 22 juni 2026, van twaalf uur tot half twee 's middags, in Mariendael aan de Laan van Henkenshage 2 in Sint-Oedenrode.

Dinsdag 23 juni 2026, van half zeven tot acht uur 's avonds, bij StartUp Meierijstad aan de Rembrandtlaan 70 in Veghel.

Woensdag 1 juli 2026, van half acht tot negen uur 's avonds, in Spectrum Schijndel aan de Steeg 9 in Schijndel.

Dinsdag 7 juli 2026, van acht uur tot half tien ’s ochtends, opnieuw bij StartUp Meierijstad in Veghel.

Invloed op Meierijstad

Met het ondernemersfonds kunnen investeringen worden gedaan in winkelgebieden, bedrijventerreinen en andere locaties. Dit moet zorgen voor meer samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en de gemeente, al blijft de gemeente buiten directe betrokkenheid. Het fonds vraagt van ondernemers en organisaties eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie over het fonds en aanmelden voor de bijeenkomsten kan via de website www.ondernemersfondsmeierijstad.nl.