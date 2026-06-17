Fietstocht Midzomeravond trekt door Breda

Op dinsdag 23 juni organiseert Gilde De Baronie een speciale fietstocht in Breda. De Midzomeravondtocht start om half zeven ’s avonds bij Kinderboerderij Parkhoeve en duurt tot negen uur. De route is ongeveer dertig kilometer lang en heeft een verrassend karakter.

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De Midzomeravondtocht is een jaarlijkse traditie van Gilde De Baronie, waarbij deelnemers tijdens de langste dagen van het jaar samen fietsen. De tocht heeft een ontspannen sfeer en wijkt qua opzet af van reguliere fietstochten. Zo wordt de route niet vooraf volledig onthuld, wat zorgt voor een element van verrassing.

De startlocatie van de tocht is dit jaar afwijkend. Deelnemers vertrekken vanaf Kinderboerderij Parkhoeve, gelegen aan Tussen de Dijk in Breda. Het vertrek is om half zeven ’s avonds en de tocht eindigt rond negen uur, zodat iedereen terug is voordat het donker wordt.

Route van circa 30 kilometer

De route is ongeveer dertig kilometer lang en voert door de omgeving van Breda. De tocht is toegankelijk voor fietsers van verschillende niveaus, mits zij comfortabel lange afstanden kunnen afleggen. Deelnemers worden begeleid door ervaren fietsgidsen van Gilde De Baronie.

Meer informatie over de fietsgidsen en activiteiten van Gilde De Baronie is te vinden op hun website. Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij het vertrekpunt om mee te kunnen fietsen.