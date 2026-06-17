Wijziging pand Tafelbergstraat Eindhoven naar kamerverhuur

Er is een vergunning aangevraagd om een pand aan de Tafelbergstraat in Eindhoven te gebruiken voor kamerverhuur. De aanvraag werd op 12 juni 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een pand op Tafelbergstraat 30, met postcode 5642EB in Eindhoven. De aanvraag betreft een wijziging van het gebruik, waarbij het pand geschikt wordt gemaakt voor kamerverhuur.

De ingediende vergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.