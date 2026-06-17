Kamerverhuur met vier kamers aangevraagd in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een pand aan de Locatellistraat in Eindhoven. Het gaat om het legaliseren van kamerverhuur met vier kamers.

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Op 12 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om een pand aan de Locatellistraat 6A in Eindhoven te verbouwen. Het doel van de verbouwing is het legaliseren van kamerverhuur voor vier kamers.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005484. Op dit moment is de vergunning uitsluitend ter kennisgeving en niet openbaar in te zien. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.