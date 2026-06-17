Deurne verwelkomt jonge wethouder Janke van Dijk

Deurne heeft een nieuwe wethouder: Janke van Dijk. Op haar 26ste is zij de jongste in het college en wil zij met een frisse blik kijken naar oplossingen voor onder meer het woningtekort. Ze groeide op in Helenaveen en brengt haar ervaring als ondernemer mee naar het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

Janke van Dijk, geboren en getogen in Helenaveen, woont inmiddels in Neerkant. In haar vrije tijd speelt ze sopraansaxofoon en loopt ze graag hard. Voordat ze wethouder werd, had ze een eigen bedrijf in waterplanten. Die gebruikte ze onder meer voor duurzame bouw en waterzuivering. Volgens haar heeft het pionieren in die periode haar geleerd om praktisch te denken en snel te handelen.

Na bijna tien jaar ervaring in de lokale politiek maakte ze in juni de overstap naar het wethouderschap. Ze is met haar 26 jaar de jongste wethouder van Deurne. Janke ziet haar leeftijd niet als een beperking, maar als een kans om de politiek een nieuwe dynamiek te geven. Ze wil samen met de gemeente en inwoners kijken naar wat wél mogelijk is, in plaats van te focussen op problemen.

Woningtekort aanpakken

Wonen is een van de belangrijkste onderwerpen in haar portefeuille. Janke merkt dat het woningtekort grote gevolgen heeft, vooral in de kleinere dorpen van Deurne. Jongeren trekken weg door het gebrek aan starterswoningen en ouderen vinden moeilijk een geschikte kleinere woning. Dit heeft impact op verenigingen, scholen en de levendigheid van dorpen. Janke wil zich inzetten om meer huizen te bouwen, zodat deze problemen worden aangepakt.

Naast het wonen houdt ze zich ook bezig met de openbare ruimte en verenigingen. Ze vindt het belangrijk dat dorpen en wijken er goed bij liggen en dat verenigingen kunnen blijven bloeien. Daarbij wil ze zoveel mogelijk in contact staan met inwoners, bijvoorbeeld tijdens evenementen of bijeenkomsten.

Zichtbare resultaten

Janke hoopt dat haar werk over vier jaar duidelijk te zien is in Deurne. Ze streeft naar concrete resultaten, zoals de bouw van nieuwe woningen en levendige dorpen. Ze wil niet alleen plannen op papier, maar veranderingen die inwoners daadwerkelijk kunnen ervaren. Met haar praktische aanpak en frisse ideeën kijkt ze optimistisch naar de toekomst.