Kandidaat wethouders Gilze en Rijen bekend

De kandidaat wethouders voor Gilze en Rijen zijn voorgedragen voor het nieuwe college. Het gaat om Corné Machielsen, Merijn Scheifes en Marielle Doremalen.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft de namen van de kandidaat wethouders bekendgemaakt. Kern ’75 en Groen Gilze en Rijen hebben samen met PRO Gilze en Rijen de voordracht gedaan. Dit volgt op de overeenstemming over het raadsprogramma voor de periode 2026–2030.

De partijen hebben intensieve gesprekken gevoerd om geschikte kandidaten te selecteren. Uit deze gesprekken zijn Corné Machielsen (Kern ’75), Merijn Scheifes (Groen Gilze en Rijen) en Marielle Doremalen (PRO Gilze en Rijen) naar voren gekomen als kandidaat wethouders.

Installatie eind juni

Na een verplichte screening worden de wethouders op maandag 29 juni geïnstalleerd. Hiermee start officieel de uitvoering van het raadsprogramma. Het nieuwe college staat voor de taak om dit op een innovatieve en effectieve manier vorm te geven.

Kern ’75 en Groen Gilze en Rijen hebben vertrouwen in de samenwerking met PRO Gilze en Rijen. Met deze drie partijen hopen zij de ambities van de gemeente voor de komende jaren te realiseren.