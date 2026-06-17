Nieuwe staf Helmond Sport gepresenteerd

Helmond Sport heeft de staf voor het seizoen 2026/2027 bekendgemaakt. Onder leiding van hoofdtrainer Frédéric Frans bestaat het team uit een mix van nieuwe gezichten en vertrouwde krachten. Naast voetbaltechnische ondersteuning is ook de medische begeleiding en scouting ingevuld. De club kijkt vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen.

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Hoofdtrainer Frédéric Frans staat komend seizoen opnieuw voor de groep bij Helmond Sport. Hij wordt ondersteund door assistent-trainer Joonas Kolkka, een nieuw gezicht binnen de club. Mitchel van Rosmalen blijft actief als videoanalist en assistent-trainer, terwijl Albert van der Sleen en John Koolen hun rollen als keeperstrainer, teammanager en teamondersteuner voortzetten.

Medische en performance staf

Ook de medische staf is compleet. Clubarts Joost Frenken voegt zich bij het team, naast Erik Borsboom als hoofd fysiotherapie en fysiotherapeut Kevin Geerts. Dean Cruydt neemt de rol van hoofd performance op zich, waarbij hij zich richt op de fysieke ontwikkeling en belastbaarheid van de spelers.

Sportieve organisatie

David Golverdingen vervult de rol van algemeen manager, terwijl Dirk Jan Derksen is aangesteld als technisch manager. Binnen de jeugdopleiding neemt Roland Vroomans de leiding als hoofd jeugdopleiding, en Ben van Dael wordt hoofdtrainer van Helmond Sport O21. Toine van Mierlo en Giel Jans zijn verantwoordelijk voor de scouting.

Materiaal en ondersteuning

Ton Romonesco blijft aan als materiaalman van de club. Hij wordt ondersteund door vrijwilligers Frans van Wetten en Rinie van Bragt. Met deze invulling van de staf begint Helmond Sport binnenkort met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.