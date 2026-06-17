Medewerkers BAT starten eerder vanwege het warme weer

Om medewerkers te beschermen tegen de warmte, begint het Brabants Afval Team (BAT) de komende dagen eerder met het legen van containers.

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Het Brabants Afval Team (BAT) past zijn werktijden aan vanwege de hoge temperaturen. Van donderdag 18 juni tot en met maandag 22 juni gaan de medewerkers al vroeg de straten op om afval op te halen. Containers moeten uiterlijk om half zeven ’s ochtends buiten staan, maar mogen ook de avond ervoor, na acht uur, worden klaargezet.

Wie zijn afvalcontainer te laat buiten zet, zal tot de volgende reguliere ophaaldag moeten wachten. Het BAT benadrukt dat het aanpassen van de tijden nodig is om medewerkers te beschermen tegen de hitte.

Aangepaste openingstijden

Ook de milieustraat sluit op deze dagen eerder, namelijk om half drie ’s middags. Wie gebruik wil maken van de Mobiele Recyclestraat moet er rekening mee houden dat deze locaties alleen in de ochtend tot twaalf uur bereikbaar zijn. Op zaterdag is de Mobiele Recyclestraat helemaal niet aanwezig op het Stadsforum/Willemsplein.

Voor meer informatie over afvalinzameling en de aangepaste tijden kunnen inwoners terecht op de website afvalthuis.nl.