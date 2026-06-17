Suzi en Pip eren hun overleden leraar Johan en vernoemen pinguïn naar hem
Een schoolreisje is voor veel leerlingen een bijzondere herinnering. Voor Suzi Lanooij en Pip van de Werken uit Etten-Leur is het uitje naar dierentuin Blijdorp in Rotterdam er al helemaal een die hen voor altijd zal bijblijven. In september overleed hun leraar Johan van Opstal. Dankzij de twee vriendinnen wordt hij niet vergeten en loopt er nu in de dierentuin in Rotterdam een koningspinguïn rond met de naam Johan.
“Die pinguïn met de weelderige haardos, dat is Johan. Hij is de enige nog met een matje in zijn haar. Aangenaam kennis te maken namens hem”, vertelt Erwin de Zwart van Diergaarde Blijdorp als hij bij het pinguïnverblijf staat.
Slokdarmkanker
Even daarvoor is het nog een rustige woensdagochtend in de Rotterdamse dierentuin. Dat verandert snel wanneer drie grote bussen met 181 kinderen van basisschool De Toverlaars uit Etten-Leur het terrein op rijden.
Vol enthousiasme en met knalgele hesjes, staan de leerlingen te trappelen voor deze bijzondere dag. Ze zijn hier niet voor zomaar een schoolreisje, maar ook om hun overleden leraar te eren.
Het schooljaar begon tragisch. Johan van Opstal was een geliefde leraar op de school. Maar hij overleed in september aan slokdarmkanker. Tot een week voor zijn overlijden gaf hij nog les op De Toverlaars.
Dol op pinguïns
Hij was gek op zijn leerlingen en bovendien dol op pinguïns. “Meneer Johan zei altijd: ‘Als ik geen leraar zou zijn, was ik pinguïnverzorger geworden’”, vertelt Suzi Lanooij (11), die in groep vier les van hem kreeg.
Woensdagochtend heet Erwin de school welkom, waarna ze met z’n allen richting het pinguïnverblijf wandelen. Met 181 dolblije kinderen verloopt dat zeker niet rustig. In het Oceanium galmt het geluid alle kanten op. “Kijk, nu gaan ze weer weg omdat ze bang zijn”, zegt Pip van de Werken (12) tegen haar vriendin Suzi, terwijl ze naar de pinguïns wijst.
'Niemand vergeet hem'
De twee vriendinnen zijn trots dat Blijdorp nu een koningspinguïn met de naam Johan heeft rondlopen. “Hij was mijn favoriete leraar en ik vond het heel jammer toen hij doodging. Dus daarom vind ik dit een mooi aandenken. Je vergeet hem niet zomaar en op deze manier vergeet helemaal niemand hem”, vertelt Suzi.
Ook Pip heeft een mooie herinnering aan haar leraar. “Als je jarig was, kreeg je een pinguïnknuffel op je tafel. Dat was je maatje voor die dag.”
De dierentuin kreeg vorig jaar een nestje met vijf piepkleine pinguïns. Nadat Blijdorp een brief ontving met de bijzondere wens van Pip en Suzi besloten ze daar voor één keer op in te gaan. De jongedames mochten zelf een van de waggelende vogels uitkiezen die uiteindelijk Johan zou gaan heten.
Verzoek
“Dit was heel bijzonder. Pinguïns hebben bij ons geen naam, dus het is nog mooier dat we dit kunnen doen", legt Erwin uit. "Nu hebben we er eentje die er voor ons uitspringt. Een kleine moeite met groot plezier."
Johan en zijn broertjes en zusjes worden deze week achter de schermen getraind om vis uit de hand te eten. Voor Suzi en Pip en de andere 179 leerlingen zijn de jonge pinguïns speciaal naar voren gehaald zodat ze zichtbaar zijn.
“Hij heeft echt een leuk kuifje. En kijk ook dat nekje. Hij lijkt op meneer Johan met het kuifje”, zeggen de twee tegen elkaar. Alle andere leerlingen mogen een voor een in groepjes langs meneer Johan en zijn vervolgens vrij om de hele dierentuin te ontdekken tijdens hun gedenkwaardige schoolreisje.