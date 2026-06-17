Suzi en Pip eren hun overleden leraar Johan en vernoemen pinguïn naar hem

Een schoolreisje is voor veel leerlingen een bijzondere herinnering. Voor Suzi Lanooij en Pip van de Werken uit Etten-Leur is het uitje naar dierentuin Blijdorp in Rotterdam er al helemaal een die hen voor altijd zal bijblijven. In september overleed hun leraar Johan van Opstal. Dankzij de twee vriendinnen wordt hij niet vergeten en loopt er nu in de dierentuin in Rotterdam een koningspinguïn rond met de naam Johan.

“Die pinguïn met de weelderige haardos, dat is Johan. Hij is de enige nog met een matje in zijn haar. Aangenaam kennis te maken namens hem”, vertelt Erwin de Zwart van Diergaarde Blijdorp als hij bij het pinguïnverblijf staat. Slokdarmkanker

Even daarvoor is het nog een rustige woensdagochtend in de Rotterdamse dierentuin. Dat verandert snel wanneer drie grote bussen met 181 kinderen van basisschool De Toverlaars uit Etten-Leur het terrein op rijden. Vol enthousiasme en met knalgele hesjes, staan de leerlingen te trappelen voor deze bijzondere dag. Ze zijn hier niet voor zomaar een schoolreisje, maar ook om hun overleden leraar te eren. Het schooljaar begon tragisch. Johan van Opstal was een geliefde leraar op de school. Maar hij overleed in september aan slokdarmkanker. Tot een week voor zijn overlijden gaf hij nog les op De Toverlaars.

Dol op pinguïns

Hij was gek op zijn leerlingen en bovendien dol op pinguïns. “Meneer Johan zei altijd: ‘Als ik geen leraar zou zijn, was ik pinguïnverzorger geworden’”, vertelt Suzi Lanooij (11), die in groep vier les van hem kreeg.

'Meneer Johan' overleed in september. Zijn herdenkingsplekje op de basisschool in Etten-Leur stond omringd met allerlei pinguïns (foto: De Toverlaars).

Woensdagochtend heet Erwin de school welkom, waarna ze met z’n allen richting het pinguïnverblijf wandelen. Met 181 dolblije kinderen verloopt dat zeker niet rustig. In het Oceanium galmt het geluid alle kanten op. “Kijk, nu gaan ze weer weg omdat ze bang zijn”, zegt Pip van de Werken (12) tegen haar vriendin Suzi, terwijl ze naar de pinguïns wijst. 'Niemand vergeet hem'

De twee vriendinnen zijn trots dat Blijdorp nu een koningspinguïn met de naam Johan heeft rondlopen. “Hij was mijn favoriete leraar en ik vond het heel jammer toen hij doodging. Dus daarom vind ik dit een mooi aandenken. Je vergeet hem niet zomaar en op deze manier vergeet helemaal niemand hem”, vertelt Suzi. Ook Pip heeft een mooie herinnering aan haar leraar. “Als je jarig was, kreeg je een pinguïnknuffel op je tafel. Dat was je maatje voor die dag.”

De pinguïn rechts met het kuifje is vernoemd naar meester Johan uit Etten-Leur (foto: Wilco Zonneveld).