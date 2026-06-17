Fietser zwaargewond na botsing met auto in Wilbertoord

Een fietser is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op een rotonde op de N264 bij Wilbertoord en Mill. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

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Een trauma-arts is mee naar het ziekenhuis. De schade aan de auto is flink en op de weg liggen vermoedelijk spullen van het slachtoffer. De rotonde is afgesloten richting Sint Hubert.

De botsing gebeurde op een rotonde op de N264 (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).