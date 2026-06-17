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Fietser zwaargewond na botsing met auto in Wilbertoord

Vandaag om 17:29 • Aangepast vandaag om 18:17

Een fietser is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op een rotonde op de N264 bij Wilbertoord en Mill. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een trauma-arts is mee naar het ziekenhuis. De schade aan de auto is flink en op de weg liggen vermoedelijk spullen van het slachtoffer. De rotonde is afgesloten richting Sint Hubert. 

De botsing gebeurde op een rotonde op de N264 (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).
De botsing gebeurde op een rotonde op de N264 (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).
De fietser raakte ernstig gewond (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).
De fietser raakte ernstig gewond (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).

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