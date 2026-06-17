Crossen door bossen verboden in Laarbeek

Crossen met motoren of quads in de bossen van Laarbeek is verboden. Het mag alleen op officiële circuits, privéterrein of bij evenementen met vergunning.

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In Laarbeek is het verboden om te crossen in bossen, natuurgebieden en andere openbare plekken. Dit verbod geldt voor voertuigen zoals crossmotoren, quads, brommers en terreinwagens. Crossen is alleen toegestaan op locaties die specifiek hiervoor zijn aangewezen.

Er zijn drie uitzonderingen op het verbod. Ten eerste mag je rijden op officiële crossbanen van motorsportverenigingen in de regio. Daarnaast is het toegestaan om op volledig afgesloten privéterrein te rijden, mits dit geen overlast veroorzaakt en voldoet aan de milieuregels uit het Omgevingsplan. Tot slot zijn er georganiseerde evenementen waar een vergunning voor is verleend door de gemeente.

Strikte regels

De gemeente Laarbeek voert regelmatig controles uit om illegaal crossen tegen te gaan. Dit gebeurt vanwege de onveilige situaties en overlast die het kan veroorzaken. Voor wie deze overlast ervaart, zijn er verschillende manieren om dit te melden. Het kan bijvoorbeeld via de Omgevingsdienst, de politie of bij spoedeisende situaties via 112.

Meer informatie over de regels en het aanvragen van vergunningen is beschikbaar op de website van de gemeente Laarbeek.