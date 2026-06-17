29 appartementen gepland aan Barbeelweg in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg wil grond verkopen aan Marquart Compagnons B.V. voor de bouw van 29 appartementen aan de Barbeelweg in Raamsdonksveer. De verkoop gebeurt transparant en onder marktconforme voorwaarden.

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De geplande ontwikkeling aan de Barbeelweg in Raamsdonksveer hangt af van de verkoop van de benodigde grond. De gemeente Geertruidenberg heeft duidelijk aangegeven dat de grond alleen wordt verkocht als de voorwaarden volledig overeenkomen met de marktprijs en het plangebied helder is afgebakend.

Marquart Compagnons B.V. is de initiatiefnemer van het project, waarbij 29 appartementen zullen worden gebouwd. Zodra de verkoop definitief is, kan de bouw starten. De gemeente benadrukt dat er pas verdere stappen worden gezet als de verkoop volledig is afgerond.

Nachtelijke WK-support in Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft besloten om de sluitingstijden van horecagelegenheden tijdelijk te verruimen tijdens het WK voetbal 2026. Dit evenement vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De wedstrijden van het Nederlands elftal die buiten de normale openingstijden vallen, mogen worden uitgezonden in cafés en restaurants.

Horecagelegenheden mogen openblijven tot maximaal een half uur na het einde van een wedstrijd waarin Oranje speelt. Ook is het toegestaan om geluid te maken tijdens deze evenementen. Het WK 2026 is door de gemeente aangewezen als een collectieve festiviteit, wat deze uitzonderingen mogelijk maakt.

Nieuwe beheerder voor sporthal Parkzicht

Sporthal Parkzicht in Raamsdonksveer, die sinds eind 2024 in gebruik is, krijgt een nieuwe beheerder. De gemeente Geertruidenberg heeft een stichting opgericht die het beheer van de sporthal overneemt van de huidige externe beheerder.

De afspraken tussen de gemeente en de nieuwe Stichting zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. Hiermee wil de gemeente zorgen voor een efficiënte en duurzame exploitatie van de sporthal, die een belangrijke rol speelt voor sporters en verenigingen uit de regio.